أحداث شغب توقف مباراة لبنان وسوريا

توقفت مباراة منتخب لبنان وضيفه السوري لفترة طويلة في الشوط الثاني وأمر الحكم اللاعبين بمغادرة ملعب صيدا بسبب شغب الجماهير ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الخميس.

وتقدمت سوريا 3-صفر في الشوط الأول، وتعطلت انطلاقة الشوط الثاني بسبب الشغب. وحاول لاعبو لبنان تهدئة الجماهير، لكن مع استمرار أحداث الشغب توقف اللعب قبل 20 دقيقة تقريبا من النهاية. وقرر الحكم خروج جميع اللاعبين من الملعب.

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وغادر عدد كبير من المشجعين قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب.



وقبل المباراة كان لبنان في المركز الرابع برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الإمارات في الصراع على المركز الثالث لخوض الملحق الآسيوي عقب ضمان كوريا الجنوبية وإيران التأهل للنهائيات في قطر.





وكانت سوريا في المركز الأخير قبل اللقاء بنقطتين فقط من ثماني مباريات وفقدت أمل خوض الملحق.