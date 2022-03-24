المنتخب السوري يقسو على نظيره اللبناني ويضعف آماله

وجه المنتخب السوري لكرة القدم صفعة قوية إلى آمال نظيره وجاره اللبناني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بفوز كبير 3 - صفر عليه في عقر داره يوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات.

وكان المنتخب السوري فقد الفرصة قبل هذه الجولة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، ولكن الفوز في المباراة أضعف آمال لبنان في المنافسة على المركز الثالث الذي يشارك صاحبه في الملحقين الآسيوي والعالمي بالتصفيات.

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ورفع المنتخب السوري رصيده إلى خمس نقاط لينتزع المركز الخامس في المجموعة، مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام المنتخب العراقي وبفارق نقطة واحدة خلف لبنان.

وحسم المنتخب السوري المباراة تماما في الشوط الأول بثلاثة أهداف سجلها علاء الدالي ومارديك ماردكيان ومحمد المرمور في الدقائق 14 و38 و44.

وأوقف حكم اللقاء القطري عبدالرحمن الجاسم، المباراة بضعة دقائق منذ الدقيقة 70 بسبب أعمال شغب من الجماهير التي كانت متواجدة في المدرجات، قبل أن يتم استئناف اللقاء مرة أخرى.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا أسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق، كما حجز منتخبا اليابان والسعودية بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الثانية وضمن المنتخب الأسترالي خوض الملحق.