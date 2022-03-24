منتخب العراق يهزم الإمارات وينعش حظوظه

أنعش منتخب العراق آماله في التأهل إلى المواجهة الفاصلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما خرج بانتصار ثمين 1-صفر على الإمارات اليوم الخميس.



وأحرز حسين علي هدف المباراة، التي أقيمت في الرياض، في الدقيقة 53، ليهدي العراق فوزه الأول في تسع مباريات بالتصفيات.



وكانت الإمارات تحتاج فقط إلى التعادل لضمان البقاء في المركز الثالث والتأهل لمواجهة أستراليا ثالثة ترتيب المجموعة الثانية على بطاقة الظهور في ملحق ضد منتخب من أميركا الجنوبية.



لكن تجمد رصيد الإمارات عند تسع نقاط، وباتت تتقدم بنقطة واحدة على العراق رابع الترتيب قبل خوض الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء.



وستلعب الإمارات مع كوريا الجنوبية، متصدرة المجموعة الأولى التي ضمنت سابقا التأهل لكأس العالم، بينما سيلعب العراق ضد سوريا التي حققت انتصارها الأول اليوم أيضا بالتفوق 3-صفر على لبنان.



وتأهلت كوريا الجنوبية وإيران بشكل مباشر إلى كأس العالم، ويلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأخرى ثم يتأهل الفائز للعب ضد منتخب من أميركا الجنوبية على بطاقة إضافية للظهور في قطر.

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