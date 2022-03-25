منتخب الجزائر يهزم نظيره الكاميروني في عقر داره

اقترب المنتخب الجزائري من بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعدما فاز على مضيفه الكاميروني 1 - صفر، يوم الجمعة،في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وسجل اسلام سليماني هدف المباراة الوحيد للجزائر في الدقيقة 40.

مادة اعلانية

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على أرض الجزائر.