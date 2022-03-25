هدف عكسي يقرب تونس من المونديال

وضع منتخب تونس قدما في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بفوزه على مضيفه المالي 1 - صفر، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وسجل موسى سيسوكو مدافع المنتخب المالي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

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وتعرض اللاعب ذاته للطرد المباشر في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي على سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب التونسي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في تونس يوم الثلاثاء المقبل.