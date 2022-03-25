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هدف عكسي يقرب تونس من المونديال

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صورة متداولة من اللقاء

هدف عكسي يقرب تونس من المونديال

باماكو - د ب أ

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وضع منتخب تونس قدما في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بفوزه على مضيفه المالي 1 - صفر، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وسجل موسى سيسوكو مدافع المنتخب المالي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

وتعرض اللاعب ذاته للطرد المباشر في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي على سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب التونسي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في تونس يوم الثلاثاء المقبل.

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