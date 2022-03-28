تونس تستعد لانتصار جديد على مالي

رغم التغيير الطارئ على إدارته الفنية وقصر الفترة التي مضت على هذا ، نجح المنتخب التونسي لكرة القدم في استعادة الاتزان والاقتراب خطوة هائلة من التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتغلب المنتخب التونسي على مضيفه المالي 1 - صفر يوم الجمعة الماضي في ذهاب الدور النهائي الحاسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وأصبح بحاجة إلى الصمود في مواجهة ردة الفعل المالية على مدار 90 دقيقة فقط غدا الثلاثاء في مباراة الإياب في رادس ليحجز مقعده في المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

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وحرم المنتخب التونسي نظيره المالي من عودة ناجحة إلى ملعبه في باماكو وتغلب عليه 1 - صفر ليضعف آماله في كتابة التاريخ والوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وعاد منتخب مالي للعب على هذا الاستاد بعد غياب لمدة عامين تم استبعاد هذا الملعب فيهما لعدم ملائمته للمباريات الدولية.

ولكن المنتخب التونسي أفسد هذه العودة وحقق نتيجة إيجابية رائعة اقتربت بنسور قرطاج كثيرا من النهائيات قبل خوض مباراة الإياب على ملعبه غدا.

ويشتهر كل من الفريقين بلقب النسور، ولكن نسور قرطاج كانوا الأفضل في مباراة الذهاب وحققوا فوزا ثمينا ليحبطوا مغامرة نسور مالي.

وتعددت المواجهات بين المنتخبين في السنوات القليلة الماضية ، وكانت أحدث هذه المواجهات، قبل مباراة الجمعة الماضي، هي المواجهة بينهما في افتتاح مسيرتهما بكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون قبل أسابيع قليلة حيث فاز نسور مالي على نسور قرطاج بهدف نظيف.

وودع منتخب مالي البطولة من الدور الثاني (دور الستة عشر)، فيما ودع المنتخب التونسي البطولة الأفريقية من دور الثمانية قبل أن يثأر نسور قرطاج لهذه الهزيمة من خلال الفوز على منتخب مالي في عقر داره يوم الجمعة الماضي.

وكان الخروج المبكر لنسور قرطاج من البطولة القارية سببا في رحيل المدرب منذر الكبير عن تدريب الفريق وتصعيد مساعده جلال القادري لقيادة الفريق في هذه الفترة مع وضع التأهل للمونديال القطري كهدف أول للفريق.

ونجح القادري في النصف الأول من المهمة الرئيسية وبات على بعد 90 دقيقة فقط من استكمال مهمته الأولى بنجاح.

ولهذا، تمثل مباراة الغد عبئا ثقيلا على الفريق ومديره الفني الجديد خاصة مع ردة الفعل المنتظرة من منتخب مالي الذي ما زال يطمح إلى باكورة مشاركاته في مونديال الكبار لترجمة تفوق منتخبات بلاده على مستوى فرق الناشئين والشباب. ويعول نسور قرطاج كثيرا على خبرة لاعبين في مواجهة شباب لاعبي منتخب مالي.