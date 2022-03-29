الإمارات تهزم كوريا وتضرب موعداً مع أستراليا في "الملحق"

حافظ المنتخب الإماراتي لكرة القدم على فرصه في المنافسة على التأهل لبطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الثمين 1 - صفر على منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال فيما تعادل منافسه العراقي مع نظيره السوري 1 - 1 في مباراة أخرى بنفس الجولة.

وتأهل المنتخب الإماراتي (الأبيض) إلى الملحق الآسيوي الذي يلتقي فيه المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية ليتأهل الفائز منهما في هذا الملحق الآسيوي إلى الملحق العالمي الذي يلتقي فيه المنتخب الفائز بالمركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

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ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره العراقي ليحجز الأبيض مقعده في الملحق الآسيوي.

وتجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 23 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين خلف المنتخب الإيراني علما بأن الفريقين ضمنا التأهل لمونديال 2022 قبل مباريات هذه الجولة.

على استاد "زعبيل" بنادي الوصل في دبي، انتزع المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا للغاية على نظيره الكوري بهدف نظيف سجله حارب عبد الله سهيل في الدقيقة 54 لتكون الهزيمة الأولى للنمر الكوري في هذا الدور بالتصفيات.

وفي دبي أيضا، انتهت المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت بالتعادل 1 - 1 بين منتخبي سوريا والعراق.

وكان المنتخب السوري هو البادئ بالتسجيل عن طريق علاء الدين الدالي في الدقيقة الثالثة، وتعادل أيمن حسين للمنتخب العراقي بهدف في الدقيقة 31، وارتفع رصيد المنتخب السوري إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام لبنان.