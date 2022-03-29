إيران تبدد آخر فرصة للبنان للتأهل إلى المونديال

بدد المنتخب الإيراني آخر فرصة لنظيره اللبناني للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، بعدما تغلب عليه 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.

وحسم المنتخب الإيراني المباراة لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما سردار آزمون وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين 35 و72.

مادة اعلانية

ورفع المنتخب الإيراني، الذي كان قد حسم بالفعل تأهله إلى النهائيات في وقت سابق، رصيده إلى 25 نقطة ليصعد إلى صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام منتخب كوريا الجنوبية.

بينما تجمد رصيد المنتخب اللبناني عند ست نقاط في المركز الخامس وتبددت أماله في انتزاع المركز الثالث الذي يخوض صاحبه الملحق الآسيوي أمام المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

ولا يزال المنتخبان الإماراتي والعراقي يتنافسان على المركز الثالث في المجموعة الأولى، حيث تحتل الإمارات المركز الثالث برصيد تسع نقاط ويليها العراق برصيد ثماني نقاط.

وتشهد الجولة نفسها اليوم لقاء المنتخب الإماراتي مع نظيره الكوري الجنوبي والمنتخب العراقي مع نظيره السوري.

ويتأهل الفائز من الملحق الآسيوي إلى الملحق العالمي حيث يلتقي صاحب المركز الخامس في تصفيات أمركا الجنوبية، في صراع على بطاقة التأهل للمونديال.