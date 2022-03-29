ركلات الترجيح تطيح بمصر وتقود السنغال إلى كأس العالم

حجز المنتخب السنغالي لكرة القدم ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر اثر فوزه على نظيره المصري 3 - 1 بركلات الترجيح يوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 - صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.

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وأنهى المنتخب السنغالي الوقت الأصلي من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بولايي ديا في الدقيقة الثالثة.

وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار ما تبقى من الوقت الأصلي ليخوضا وقتا إضافيا بعد تعادلهما 1 - 1 في مجموع المباراتين ، ولكن الوقت الإضافي انتهى أيضا بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب السنغالي كل من إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي الركلة الأولى (التي ارتدت من العارضة) وساليو سيسيه الركلة الثانية (التي تصدى لها حارس المرمى محمد الشناوي) وسجل للمنتخب المصري كل من عمرو السولية وأهدر محمد صلاح الركلة الأولى (التي أطاح بها خارج الملعب) وأحمد سيد (زيزو) الركلة الثانية (التي سددها خارج المرمى) ومصطفى محمد الركلة الرابعة (التي تصدى لها حارس المرمى إدوارد ميندي) .