عمان تختتم مسيرتها في تصفيات المونديال بفوز معنوي

أسدل المنتخب العماني لكرة القدم الستار على مسيرته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوز معنوي 2 - صفر على نظيره الصيني يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور النهائي من التصفيات.
ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق ثماني نقاط أمام المنتخب الصيني علما بأن الفريقين فقدا فرصة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل قبل مباريات هذه الجولة.
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وسجل أرشد العلوي وعبد الله فواز هدفي المباراة في الدقيقتين 12 و74 .
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