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المغرب يسحق الكونغو ويحجز بطاقة المونديال

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صورة متداولة لمنتخب المغرب

المغرب يسحق الكونغو ويحجز بطاقة المونديال

الرباط - د ب أ

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تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال قطر 2022 عبر فوزه الساحق على ضيفه منتخب جمهورية الكونغو 4 - 1 يوم الثلاثاء في إياب الملحق الأفريقي النهائي المؤهل لكأس العالم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليتفوق المنتخب المغربي 5 - 2 في مجموع اللقاءين.

وسجل منتخب المغرب هدفين في كل شوط وسط تألق لافت من جانب عز الدين أوناحي.

وسجل أوناحي الهدفين الأول والثالث للمغرب في الدقيقتين 21 و55 وتكفل طارق تيسودالي وأشرف حكيمي بتسجيل الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 45 و69 في الوقت الذي أحرز فيه بين مالانغو الهدف الوحيد للكونغو في الدقيقة 78.

وتأهل أسود الأطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة، بعد أن حققوا الإنجاز ذاته خمس مرات من قبل في أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

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