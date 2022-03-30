صلاح للاعبي مصر: تشرفت باللعب معكم

وجه النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، رسالة إلى زملائه بعد خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح وخطفت السنغال بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.

وتحدث لاعب ليفربول الإنجليزي إلى زملائه بعد نهاية اللقاء في فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قال خلاله: فخور باللعب معكم، بالنسبة لي أنتم من أفضل الأجيال التي لعبت معها، رغم أنني زاملت الجيل السابق، لكنكم مجموعة من الرجال، والهزيمة جاءت بركلات الترجيح. وختم صلاح حديثه للاعبي المنتخب المصري، قائلا: كان لي الشرف باللعب معكم.

مادة اعلانية

وحجز المنتخب السنغالي ثاني مقاعد القارة الإفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 - 1 بركلات الترجيح يوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 - صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي، بينما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.