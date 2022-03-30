كيروش يرحل عن منتخب مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري رحيله عن تدريب الفراعنة بعد ضياع حلم التأهل لمونديال قطر 2022.

وقال كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء :انتهى الحلم. نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا.

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وأوضح:لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأن أحصل على مساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانين والأصدقاء الرائعين، أنا فخور جدا بكم أيها الرفاق. أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين.

وحجز المنتخب السنغالي لكرة القدم ثاني مقاعد القارة الإفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 - 1 بركلات الترجيح الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 - صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي بينما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.