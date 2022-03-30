منتخب تونس يتعادل مع مالي ويتأهل إلى كأس العالم

لحق المنتخب التونسي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر اثر تعادله السلبي مع نظيره المالي يوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
وكان المنتخب التونسي فاز 1 - صفر على نظيره المالي في عقر داره ذهابا يوم الجمعة الماضي ليتأهل نسور قرطاج إلى المونديال بالفوز 1 - صفر في مجموع المباراتين.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
ليفاندوفسكي يقود بولندا إلى كأس العالمواصل المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بفوز ثمين 2 - صفر ... رياضة عالمية
-
البرتغال تنهي مغامرة مقدونيا وتتأهل إلى المونديالأنهى المنتخب البرتغالي لكرة القدم مغامرة منتخب مقدونيا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بالفوز الثمين 2 - صفر عليه يوم ... رياضة عالمية
-
السعودية تهزم أستراليا وتنال الصدارةاختتم المنتخب السعودي لكرة القدم مسيرته في التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوز ثمين 1 - صفر على نظيره الأسترالي اليوم ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية