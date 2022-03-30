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منتخب تونس يتعادل مع مالي ويتأهل إلى كأس العالم

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من لقاء تونس ومالي

منتخب تونس يتعادل مع مالي ويتأهل إلى كأس العالم

تونس - د ب أ

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لحق المنتخب التونسي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر اثر تعادله السلبي مع نظيره المالي يوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب التونسي فاز 1 - صفر على نظيره المالي في عقر داره ذهابا يوم الجمعة الماضي ليتأهل نسور قرطاج إلى المونديال بالفوز 1 - صفر في مجموع المباراتين.

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