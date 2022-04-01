مدرب تونس: حان الوقت لبلوغ ثمن نهائي المونديال

أكّد مدرب منتخب تونس جلال القادري بان الوقت حان امام فريقه لبلوغ الدور الثاني بعد فشله في ذلك في المرات الخامسة السابقة.

وكان المنتخب التونسي أول منتخب عربي وأفريقي يحقق الفوز في نهائيات كأس العالم عندما تغلب على المكسيك 3-1 عام 1978 في الأرجنتين، لكنه لم ينجح في اي من مشاركاته الخمس السابقة في تخطي الدور الاول.

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واوقعت القرعة منتخب تونس في مجموعة رابعة تضم ايضا فرنسا حاملة اللقب والدنمارك واحد ثلاثة منتخبات: البيرو او الامارات او استراليا.

وعلّق القادري على هذا الامر بقوله لوكالة فرانس برس "نشارك للمرة السادسة في تاريخ المونديال وقد حان الوقت لكي نبلغ الدور الثاني. الهدف واضح بالنسبة الينا".

لكنه اضاف "بطبيعة الحال مهمتنا لن تكون سهلة لأننا نواجه فرنسا حاملة اللقب والدنمارك المتطورة وكلتاهما يضمان نخبة اللاعبين العالميين، نحترم جميع المنتخبات لكننا سنواجهها من دون اي عقد".

واعتبر بان مواجهة فرنسا بالذات "ستشكل حافزا كبيرا نظرا لوجود عدد من لاعبي المنتخب التونسي يدافعون عن الوان اندية فرنسية. كما ان منتخبنا يضم في صفوفه لاعبين يحملون الجنسية الفرنسية ايضا. على العموم سنلعب من اجل تشريف العلم التونسي".

وعن خوض النهائيات على الارض القطرية حيث خاض المنتخب التونسي تجربة كأس العرب في نوفمبر وديسمبر الماضي حيث بلغ النهائي قبل ان يخسر امام نظيره الجزائري قال القادري "بالتاكيد هذا امر ايجابي لاننا نعرف الملاعب كما اننا حظينا بدعم كبير هنا في الدوحة، لكن الاهم هو الاستعداد جيدا من الان وحتى النهائيات لنكون على اهبة الاستعداد". وكان القادري استلم تدريب نسور قرطاج في يناير خلفا لمنذر الكبيِّر.