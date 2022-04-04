وزير الرياضة المصري يؤيد استمرار كيروش

أيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني في منصبه حتى تصفيات كأس العالم 2026.

وخرج منتخب مصر من الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.

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وقال الوزير في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية يوم الاثنين: كارلوس كيروش يمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة.

وواصل: كيروش يعمل على مدار اليوم بشكل محترف والعلاقة بينه وبين اللاعبين قوية للغاية.



وشدد: لابد من تواجد كيروش في منصب المدير الفني لمنتخب مصر إلى تصفيات كأس العالم 2026 .

وواصل: الوقت ضيق للغاية وهناك بعض المنافسات القادمة ومنها تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام في يونيو المقبل.