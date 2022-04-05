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الأهلي المصري يصطدم بالرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال

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الأهلي الرجاء
من مباراة سابقة بين الأهلي والرجاء

الأهلي المصري يصطدم بالرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وضعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي سحبت يوم الثلاثاء البطل الأهلي المصري في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بينما سيلاقي رجاء سطيف الجزائري الترجي التونسي.

وسيكون الوداد البيضاوي المغربي في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وسيلعب بترو أتلتكو الأنغولي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وسيكون نصف النهائي بين الفائز من مباراتي الأهلي والرجاء ومباراة وفاق سطيف والترجي، بينما المباراة الثانية ستجمع الفائز من مباراتي بترو أتلتيكو الأنغولي وماميلودي صن داونز و شباب بلوزداد والوداد.

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