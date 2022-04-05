الأهلي المصري يصطدم بالرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال

وضعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي سحبت يوم الثلاثاء البطل الأهلي المصري في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بينما سيلاقي رجاء سطيف الجزائري الترجي التونسي.

وسيكون الوداد البيضاوي المغربي في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وسيلعب بترو أتلتكو الأنغولي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

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وسيكون نصف النهائي بين الفائز من مباراتي الأهلي والرجاء ومباراة وفاق سطيف والترجي، بينما المباراة الثانية ستجمع الفائز من مباراتي بترو أتلتيكو الأنغولي وماميلودي صن داونز و شباب بلوزداد والوداد.