وزير الرياضة المصري: نصحت صلاح بترك ليفربول.. وسيبقى

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري توجه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع ناديه الإنجليزي الحالي ليفربول.

وقال صبحي في تصريحات بثتها إذاعة الشباب والرياضة المصرية مساء الاثنين: نصحت صلاح باستكمال مشواره الاحترافي في نادٍ آخر غير ليفربول، ولكن اتجاهه حاليا هو توقيع عقد جديد مع الفريق الإنجليزي.

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وكانت تقارير إعلامية بريطانية أشارت في مطلع الأسبوع إلى أن صلاح المرتبط مع "الحمر" حتى عام 2023، قريب من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يبقيه في "أنفيلد" حتى نهاية مسيرته الكروية.

ومنذ وصوله إلى "أنفيلد" في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، فرض صلاح نفسه أحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وساهم بشكل أساسي في قيادة "الحمر" إلى لقبهم الأول في الدوري منذ 1990 (موسم 2019-2020) والى إحراز دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية (2019)، إضافة إلى كأس الرابطة المحلية هذا الموسم.

وبعد خيبة خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام زميله ماني والمنتخب السنغالي ثم انتهاء حلم التأهل الى مونديال 2022 على يد المنتخب عينه، أثار صلاح الجدل حيال مستقبله مع المنتخب الوطني لكرة القدم معتبرًا أنه كان "شرفًا" له اللعب مع بلاده.