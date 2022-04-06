العين يهزم الوصل ويبتعد في صدارة الدوري الإماراتي

عزز العين صدارته للدوري الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الوصل 3-2 يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.



وتقدم العين عن طريق لابا كودجو في الدقيقة 29، قبل أن يدرك جيلبرتو أوليفيرا التعادل للوصل في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.



وفي الدقيقة 61 سجل كايو الهدف الثاني للعين، لكن الوصل نجح في التعادل مجددا في الدقيقة 82 عن طريق علي صالح.



وفي الدقيقة 89 خطف لابا كودجو الهدف الثالث للعين، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوصل عند 26 نقطة في المركز السابع.

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