العين يهزم الوصل ويبتعد في صدارة الدوري الإماراتي

عزز العين صدارته للدوري الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الوصل 3-2 يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.
وتقدم العين عن طريق لابا كودجو في الدقيقة 29، قبل أن يدرك جيلبرتو أوليفيرا التعادل للوصل في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 61 سجل كايو الهدف الثاني للعين، لكن الوصل نجح في التعادل مجددا في الدقيقة 82 عن طريق علي صالح.
وفي الدقيقة 89 خطف لابا كودجو الهدف الثالث للعين، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوصل عند 26 نقطة في المركز السابع.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
العين يقطع خطوة كبيرة نحو اللقب بفوزه على الوحدة في قمة الإماراتأحرز كودجو لابا هدفا قرب النهاية ليحسم العين قمة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه الوحدة ويوسع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط ... رياضة
-
الانضباط توقف إسماعيل مطر وتعاقب الوحدة والعينأوقفت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إسماعيل مطر، قائد نادي الوحدة، مباراتين، كما عاقبت ناديي الوحدة والعين بلعب 4 مباريات ... رياضة عربية
-
العين الإماراتي يتعاقد مع التونسي مرياحأعلن العين المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح حتى 2023.وقال عبدالله علي، المشرف ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية