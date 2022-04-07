الأهلي يعزز صدارته.. والزمالك يقلب الطاولة على بيراميدز

عزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 1 - صفر على ضيفه الاتحاد السكندري يوم الأربعاء في المرحلة الثانية عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الزمالك 3 - 2 على مضيفه بيراميدز.



وتقمص المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 35، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها زميله الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 17.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق 11 انتصارا وتعادلا وحيدا، إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد الاتحاد، الذي لم يحقق أي انتصار طوال مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة، عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.



وعلى ملعب (الدفاع الجوي)، حقق الزمالك فوزا مثيرا 3 -2 على ضيفه بيراميدز، إذ بادر بالتسجيل مبكرا عن طريق المغربي أشرف بنشرقي في الدقيقة الرابعة، لكن بيراميدز رد بهدفين عن طريق علي جبر والجنوب إفريقي فاخري لاكاي في الدقيقتين 11 و37 على الترتيب.



وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق عمر السعيد، قبل أن يحرز إمام عاشور الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 53.



وأنهى الزمالك المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود حمدي الونش في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي عند 26 نقطة في المركز الثالث.