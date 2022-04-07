كايو الشارقة: سالم الدوسري يعجبني.. وتاليسكا يتواصل معي

أكد البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة الإماراتي صعوبة مواجهتي فريقه أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه معجب بسالم الدوسري ويتحدث مع مواطنه أندرسون تاليسكا لاعب النصر بشكل مستمر.
ويلتقي الشارقة الإماراتي مع الهلال السعودي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الجمعة المقبل في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.
وقال كايو لـ"العربية.نت": إنها مجموعة صعبة، لكنني أعتقد أن الأمر دائمًا مجرد 11 لاعب ضد 11، ستكون مباريات صعبة للغاية، الفرق المتواجدة عملت بجد وتمكنت من الوصول لهذه المرحلة، لذلك أعتقد أنها ستكون منافسة قوية، والشارقة مستعد لها.
وحول لقاء الهلال أجاب كايو: إنها مباراة صعبة للغاية، الهلال فريق كبير وحقق لقبين في آخر ثلاث نسخ، الأمر صعب للغاية، لقد لعبت ضد الهلال عندما كنت لاعبًا للعين، وبالطبع، إنه فريق جيد، لكن الفريق الأكثر تركيزًا والذي سيعطي أفضل ما لديه هو من سيحقق الفوز.
وأتبع: الهلال فريق كبير للغاية، وأنا أحترمهم بشدة، لكن كما قلت، إنها 11 ضد 11، ولدي دليل، لقد عشت ذلك في كأس العالم للأندية مع العين، وصل للنهائي الفريق الذي اعتقد الكثيرون أنه لن يتأهل لهذا الدور.
وعن أفضلية الهلال باللعب على أرضه في دور المجموعات، قال كايو: أعتقد ذلك، اللعب في بلدك والاستمتاع بجماهيرك يساعد كثيرًا، لكن كما قلت، إنها مباراة صعبة يجب أن نركز عليها بشدة، وبالطبع أعتقد أن الهلال أحد أقوى الفرق في المجموعة، ولكن هناك أيضًا الريان، وهو فريق قوي للغاية ولديه لاعبين رائعين.
واعتبر لوكاس أن الهلال فريق خطير في كافة الخطوط، وأضاف: فريق الهلال بأكمله خطير. معظم اللاعبين يلعبون لمنتخباتهم الوطنية والأجانب هناك مميزين للغاية. ستكون مباراة صعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنكون قادرين على الذهاب والحصول على نتائج جيدة.
وختم كايو بالقول: أشاهد الدوري السعودي حين يكون هناك مباراة مثل الهلال والنصر، خاصة مع وجود تاليسكا الذي أتحدث معه أحيانًا. الدوري السعودي يملك العديد من اللاعبين الجيدين، أنا حقًا أحب لاعب الهلال سالم الدوسري، إنه لاعب جيد للغاية، ولديه الكثير من الجودة، أحب مراوغاته لأنها قريبة من خصائصي لذا أعتقد أنه لاعب مميز، خاصة أنه لاعب محلي.
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