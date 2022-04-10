أولونغا يمنح الدحيل فوزه الأول على حساب سباهان

حقق الدحيل القطري انتصاره الأول في المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على سباهان أصفهان الإيراني، يوم الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.

وحصد الدحيل أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة محتلا المركز الثاني، بعدما خسر 1 - 2 أمام التعاون السعودي في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على سباهان، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث.

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وارتدى المهاجم الكيني الدولي مايكل أولونغا ثوب البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الدحيل الوحيد في الدقيقة 84. يذكر أن التعاون سوف يواجه باختاكور الأوزبكي في وقت لاحق ضمن نفس الجولة.