الأربعاء.. عبدالعزيز الفيصل يرأس اجتماع الاتحاد العربي

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيسي الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 75 يوم الأربعاء القادم في جدة.

وسيتناول الاجتماع التقارير الإدارية والمالية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد بالإضافة إلى الاطلاع على روزنامة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022 واعتمادها إلى جانب تشكيل عدد من اللجان وسيشهد الاجتماع اعتماد برامج الاتحاد التطويرية المتعددة.