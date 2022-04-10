بالتراضي.. الاتحاد المصري ينهي عقد البرتغالي كيروش

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا بمقر الاتحاد يوم الأحد لمناقشة الموقف النهائي لكارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب الفراعنة.
وأشاد اتحاد الكرة المصري حسب بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأحد بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي صعد فيها المنتخب المصري للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.
ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر عربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.
ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب الجلسة الشكر لكيروش بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.
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