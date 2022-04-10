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شباب الأهلي يخطف تعادلاً ثميناً أمام فولاذ

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شباب الأهلي يخطف تعادلاً ثميناً أمام فولاذ

الرياض - د ب أ

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اقتنص شباب الأهلي دبي الإماراتي نقطة ثمينة في مشواره بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب تعادله في الوقت القاتل 1 - 1 مع فولاذ خوزستان الإيراني، اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.

وتصدر شباب الأهلي دبي ترتيب المجموعة (مؤقتا) برصيد نقطتين، بعد تعادله بالنتيجة ذاتها مع آهال من تركمانستان يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه فولاذ خوزستان، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز الثاني (مؤقتا)، عقب تعادله بدون أهداف مع الغرافة القطري في الجولة الأولى.

وتقدم فولاذ خوزستان بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أحمد نور الله، لاعب الفريق الإماراتي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83، قبل أن يحرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا هدف التعادل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. ويلتقي الغرافة مع أهال في وقت لاحق في نفس المجموعة بالجولة ذاتها.

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