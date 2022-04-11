خلال تمارين المنتخب.. وفاة بطلة أولمبية تونسية غرقاً

لقيت الشابة التونسية آيه قزقز التي مثلت بلادها في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي في رياضة الشراع، حتفها عن 17 عامًا خلال حادث أثناء تمارين المنتخب الوطني، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين.
وقع الحادث يوم الأحد عندما انقلب المركب الشراعي الذي كانت على متنه مع شقيقتها التوأم وشريكتها في الأولمبياد سارة، بسبب الرياح العاتية حيث غرقت آيه فيما تم إنقاذ شقيقتها.
وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان على موقع الهيئة: أنا مصدوم بخبر وفاة بطلة رياضة الشراع آية قزقز. كانت موهبة ملهمة وقدوة لجيلها من الرياضيين.
وتابع: ستستمر مشاركة آية قزقز في أولمبياد طوكيو جنبًا إلى جنب مع شقيقتها التوأم سارة في تحفيز الفتيات في كل مكان. أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها والمجتمع الأولمبي في تونس.
وشاركت الشقيقتان في سباق 49 أف أكس للسيدات في رياضة الشراع في أولمبياد طوكيو وحّلتا في المرتبة 21.
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