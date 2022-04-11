20 ألفاً يدعمون الأهلي أمام الرجاء

تلقى النادي الأهلي المصري موافقة رسمية بحضور 20 ألف مشجع لمباراته مع الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها السبت المقبل بملعب السلام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" يوم الاثنين إن الجهات المسؤولة أخطرت النادي بالموافقة على حضور 20 ألف مشجع خلال المباراة وهي السعة الحالية للاستاد في ظل غلق مدرج الدرجة الثانية.
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وأضاف: الأهلي أرسل خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال الاتحاد المصري للعبة لإخطاره بإقامة المباراة على ملعب السلام وبحضور جماهيري.
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