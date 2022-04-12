إيهاب جلال مدرباً لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال، مدرب بيراميدز، لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لكارلوس كيروش، يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على "فيسبوك": قرر مجلس الإدارة تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

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ولم يكشف الاتحاد المصري عن أي تفاصيل بخصوص عقد جلال البالغ عمره "54 عاما" أو موقفه من منصبه الحالي كمدرب لفريق بيراميدز.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية.

وكانت مصر قد انفصلت عن كيروش، مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق، بالتراضي يوم الأحد الماضي في ظل عدم التوصل لاتفاق بتمديد التعاقد بين الطرفين.

وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر أيلول 2021 خلفا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضا في مواجهة حاسمة.