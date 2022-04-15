موسيماني: الأهلي يملك الروح للفوز على الرجاء

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري يوم الجمعة، إن فريقه يملك الروح والإصرار للفوز على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي أنه يحترم الفريق المغربي ومدربه رشيد الطاووسي، الذي وصفه بأنه صديقه على المستوى الشخصي وهناك تواصل مستمر بينهما.

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وتابع خلال مؤتمر صحافي "دور المجموعات يسمح بإمكانية التعويض في حالة الإخفاق في أي مباراة، ولكن الآن الأهلي وصل لدور الثمانية وهناك فريق واحد فقط سيتأهل لقبل النهائي عبر مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة والدار البيضاء".

وأشار المدرب إلى أن جميع مباريات الأهلي مع الأندية المغربية صعبة، وهذا تكرر في أكثر من مباراة خاضها الفريق المصري تحت قيادته مع فرق مغربية.

وشدد موسيماني على أن الأهلي، حامل اللقب، يفتقد أكثر من لاعب للإصابة مثل المغربي بدر بانون وأكرم توفيق وغيرهما، مشيرا إلى أن هناك 11 لاعبا في الملعب وخمسة لاعبين بدلاء والفريق اعتاد على الغيابات، لكن الأهلي بشكل عام تركيزه منصب حاليا على مواجهة الغد.

وقال موسيماني "هناك أكثر من لاعب شارك بديلا وكانت له بصمة، وفرص الجميع متساوية، واليوم في المران الختامي سنحسم التشكيلة الأساسية بناء على حالة جميع اللاعبين. الأهلي توج بثمانية ألقاب قارية لدوري الأبطال، وبعدما توليت المهمة وصل إلى عشر بطولات، والفريق لديه من الخبرة ما يكفي للتعامل مع دور الثمانية وتحقيق هدفه".