تعادل الشارقة والريان.. والسد يحقق فوزه الأول بخماسية

تعادل الشارقة الإماراتي والريان القطري 1-1 يوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل البرازيلي برنارد دوارتي (45) هدف الشارقة، والفرنسي ستيفن نزونزي (65) هدف الريان. وابقى الفريقان صراعهما على وصافة المجموعة قائماً قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء مجدداً في الجولة الرابعة.

مادة اعلانية

ويتصدر الهلال السعودي حامل اللقب الذي يلعب لاحقاً مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للشارقة الثاني بفارق الأهداف عن الريان.

كان الشارقة صاحب الأفضلية في بداية المباراة بفضل تحركات دوارتي الذي عوض غياب مواطنه كايو لوكاس بسبب الإيقاف بأفضل طريقة وكان وراء كل الهجمات الإماراتية.

وخطف دوارتي الكرة وتقدم وسددها قوية أمسكها حارس مرمى الريان فهد بكر (11)، قبل ان يقف الأخير عاجزا امام تسديدة الدولي البرازيلي السابق من ركلة حرة زاحفة خدعت حائط الصد وتابعت طريقها الى الشباك (45).

وتبادل الفريقان في الشوط الثاني الهجمات ووضع ماجد راشد الكونغولي بن مالانغو في مواجهة الحارس بكر لكنه سدد برعونة فوق المرمى مهدرا فرصة التعزيز للشارقة (51).

وعادل الريان النتيجة اثر ركنية ارتقى لها العاجي يوهان بولي برأسه فشل حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني في امساكها لترتد الى نزونزي الذي تابعها في الشباك (65). وظهر دوارتي مجددا بتسديدة قوية مرت الى جانب القائم (90+2).

وفي المجموعة الخامسة وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، قلب السد القطري تأخره أمام الوحدات الأردني الى فوز عريض 5–2 هو الأول له.

وسجل أكرم عفيف (23 من ركلة جزاء) والإسباني سانتي كاسورلا (58) والغاني أندري أيوو (62) والبرازيلي رودريغو تاباتا (73) ومحمد وعد (4+90) أهداف السد، في حين أحرز أحمد سمير (42) والعاجي محمد أنس (44) هدفي الوحدات.

وتجنب السد وضعية محرجة في المجموعة واستعاد كامل حظوظ المنافسة على التأهل للدور ثمن النهائي بعدما رفع رصيده الى النقطة الرابعة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ناساف الاوزبكي المتصدر والذي يواجه الفيصلي السعودي صاحب الرصيد نفسه في وقت لاحق على الملعب ذاته. في المقابل، تجمد رصيد الفريق الأردني عند نقطة في ذيل ترتيب المجموعة.

ورغم تقدم فريق المدرب الإسباني خافيير غراسيا عبر عفيف الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء اقتنصها علي أسد (23)، الا أن الوحدات قدم أفضل عروضه في البطولة لما بتقى من عمر الشوط الأول.

وفي غضون دقيقتين، قلب الفريق الأردني النتيجة عندما عادل سمير بعدما استثمر ركلة حرة نفذها منذر ابو عمارة وارتدت من الدفاع ليطلقها قوية في شباك سعد الشيب (42)، قبل ان يسجل أنس هدف التقدم من ركنية أخطا الدفاع في تقديرها لتتهادى أمامه على باب المرمى (44).

وانتفض السد في الشوط الثاني فارضاً حصاراً مشدداً على مرمى الوحدات ليسجل كاسورلا هدف التعادل من تسديدة قوية (58).

ومنح قائد المنتخب الغاني أندري أيوو الفريق القطري التقدم بعدما تابع رأسية خوخي بوعلام أمام المرمى (62)، قبل أن يعزز البديل لاعب المنتخب القطري السابق تاباتا النتيجة بالرابع بعدما تابع تسديدة أيوو المرتدة من العارضة (73).

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم البديل الأخر وعد الخماسية بعدما استغل تمريرة تاباتا وواجه والحارس ووضع الكرة في المرمى (2+90).