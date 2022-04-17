فوز صعب للأهلي على الرجاء في ذهاب ربع نهائي الأبطال

أهدر الأهلي حامل اللقب ركلة جزاء وسلسلة من الفرص السهلة، ليخرج بفوز ضعيف بنتيجة 2-1 على ضيفه الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت.
ويكفي الرجاء الفوز بهدف نظيف على أرضه مساء يوم الجمعة المقبل لبلوغ قبل النهائي والإطاحة بالفريق الفائز بآخر لقبين.
وتقدم عمرو السولية بهدف للأهلي من ركلة جزاء، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، في الدقيقة 11، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 23.
وقلص محمد زريدة الفارق للرجاء قبل الاستراحة مباشرة بعدما قابل كرة عرضية من مدى قريب وفي غياب الرقابة الدفاعية، ليدفع الأهلي ثمن إهدار الفرص السهلة قبلها بدقائق.
وفي الشوط الثاني، تعرض مروان هدهودي مدافع الرجاء للطرد عقب مرور ساعة من اللعب بعدما تصدى بيده من على خط المرمى لتسديدة الشحات المتجهة إلى المرمى.
لكن أنس الزنيتي حارس الرجاء تألق وأنقذ ركلة الجزاء من السولية هذه المرة، ثم صمد الرجاء بعشرة لاعبين حتى النهاية دون أن تتغير النتيجة.
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