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الاتحاد الجزائري يطلب من "فيفا" فحص شكواه في مباراة الكاميرون

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الجزائر الكاميرون
الكاميرون تأهلت إلى كأس العالم 2022

الاتحاد الجزائري يطلب من "فيفا" فحص شكواه في مباراة الكاميرون

العربية.نت

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أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الاثنين أنه أرسل طلبا إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لفحص ملف الشكوى الخاص بمباراة الجزائر أمام الكاميرون التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وحسب البيان الذي نقله الموقع الالكتروني للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فقد طلب اتحاد الكرة الجزائري من فيفا أن يفحص الشكوى بواسطة لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفا أن هذا الطلب مدعم بحقيقة أن ملف الشكوى المقدم يستند إلى الحجج والاعتبارات الفنية المتعلقة بالتحكيم والتي تتطلب دراسة من قبل هيكل متخصص.

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