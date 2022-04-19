الوحدات يثأر من السد ويهزمه بثلاثية

ثأر الوحدات الأردني من هزيمته أمام السد القطري في الجولة الماضية بفوزه 3-1 في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وخسر الوحدات 5-2 أمام بطل الدوري القطري في الجولة الثالثة يوم الجمعة الماضي، لكنه حقق فوزه الأول في دور المجموعات عندما سجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث متساويا مع السد وناساف الأوزبكي قبل مواجهته مع الفيصلي السعودي المتصدر في وقت لاحق.



وسجل ثلاثية الوحدات محمد الدميري وخالد عصام وأحمد سمير في الدقائق 48 و60 و75 بينما أحرز رودريغو تاباتا هدف السد في الدقيقة 54.



وتقام الجولة الخامسة من مباريات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي ناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات.



ويتأهل إلى دور الستة عشر في غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.



ويصعد ثمانية أندية من الغرب إلى دور الستة عشر مع ثمانية أندية اخرى من خمس مجموعات في منطقة الشرق.

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