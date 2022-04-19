تونس وليبيا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس إفريقيا

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عن وقوع منتخبي تونس وليبيا في مجموعة واحدة، كما ستتنافس موريتانيا والسودان في مجموعة واحدة، بعد سحب القرعة في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.



وتملك تونس وليبيا فرصة التأهل معا إلى النهائيات المقرر إقامتها في ساحل العاج العام المقبل، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى البطولة القارية.



وجاءت تونس على رأس المجموعة العاشرة، إلى جانب ليبيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.



ومن غير المتوقع أن تواجه المنتخبات الكبيرة صعوبات في التأهل حيث أقيمت القرعة بنظام المستويات، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" في 31 مارس الماضي.



وربما يكون منتخب المغرب قد جاء في أقوى مجموعة نسبيا باللعب مع جنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، لكن من المنتظر تأهل المنتخب العربي الذي ضمن مكانه في نهائيات كأس العالم 2022.



وتبدو فرصة مصر، صاحبة الرقم القياسي في حصد اللقب برصيد سبع مرات، كبيرة بكل تأكيد في التأهل، لكن عليها الحذر أيضا لأن كل المنتخبات المنافسة، وهي غينيا ومالاوي وإثيوبيا، صعدت إلى نهائيات النسخة الأخيرة من البطولة القارية.



وإلى جانب ساحل العاج، سيتأهل منتخب واحد من المجموعة الثامنة التي تضم أيضا زامبيا وجزر القمر وليسوتو. وتشارك ساحل العاج في التصفيات لكنها ستتأهل حتى إذا لم تكن ضمن أول مركزين.



وستلعب السنغال، التي فازت على مصر بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية، في المجموعة 12 مع بنين وموزامبيق ورواندا.



وتنطلق التصفيات في يونيو حزيران المقبل، بينما ستقام النهائيات في يونيو ويوليو من العام المقبل.



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