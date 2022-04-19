شباب الأهلي يتخم شباك الغرافة بنتيجة ثقيلة

لقن شباب الأهلي الإماراتي فريق الغرافة القطري درسا قاسيا وفاز عليه 8 -2 مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل، أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل توماس أولسن الهدفين الأول والثاني للفريق الإماراتي في الدقيقتين 14 و40 وتكفل حارب عبد الله بالهدف الثالث في الدقيقة 42 ورد أحمد علاء الدين عبدالمتعال بهدف للغرافة في الدقيقة 16.

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وفي الشوط الثاني، سجل عزيز جون جانييف هدفين وأضاف فيدريكو كارتابيا ومحمد جمعة عيد وعبد العزيز صنقور ثلاثة أهداف أخرى لشباب الأهلي في الدقائق 50 و51 و66 و78 و83 وتكفل سفيان هاني بتسجيل الهدف الثاني للغرافة من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ، سجل أياندا باتوسي هدف الفوز لصالح فولاد خوزستان في الدقيقة 39 .

ويتصدر فولاد مؤقتاً المجموعة الثالثة برصيد ثمان نقاط ويحل شباب الأهلي في المركز الثاني بست نقاط مقابل خمس نقاط للغرافة القطري ونقطة واحدة لآهال.