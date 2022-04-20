الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويعزز صدارته

تغلب الزمالك على مضيفه الاتحاد السكندري 2 - صفر يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 قبل أن يضيف زميله محمد عبد الغني الهدف الثاني في الدقيقة 83.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بعد خوضه 15 مباراة، بفارق أربع نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 12 مباراة فقط، على الجانب الأخر ،تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.