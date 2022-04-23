الأهلي المصري يتعادل مع الرجاء ويتأهل

تأهل الأهلي المصري، حامل لقب آخر نسختين، إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد أن فرض التعادل 1-1 على مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية اليوم الجمعة.
واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا 2-1 في القاهرة ليتأهل لمواجهة وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي التونسي.
افتتح الرجاء التسجيل مبكرا وسط تشجيع حماسي بالمدرجات الممتلئة من ضربة رأس فابريس نجوما بالدقيقة الخامسة بعد خطأ من لاعب الوسط أليو ديانغ.
وتراجع أصحاب الضيافة رغم الهدف ونال الأهلي ركلة جزاء حين تعرض حسين الشحات لعرقلة لكن الحارس أنس الزنيتي تصدى لركلة علي معلول في الدقيقة 17.
وعوض معلول الركلة الضائعة بصناعة هدف التعادل من ركلة ركنية حولها المدافع محمد عبد المنعم برأسه إلى الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
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