وفاق سطيف يطيح بالترجي التونسي

نجح وفاق سطيف الجزائري في التأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على مضيفه الترجي التونسي 1 - صفر، في إياب دور الثمانية من البطولة.

وتأهل وفاق سطيف بعد تفوقه بمجموع المباراتين 1 - صفر، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

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وسجل عبد المؤمن جابو هدف المباراة الوحيد لوفاق سطيف في الدقيقة 21.

وسيلعب الفريق الجزائري مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي بالدور ذاته.