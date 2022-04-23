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وفاق سطيف يطيح بالترجي التونسي

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فريق وفاق سطيف

وفاق سطيف يطيح بالترجي التونسي

الجزائر - د ب أ

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نجح وفاق سطيف الجزائري في التأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على مضيفه الترجي التونسي 1 - صفر، في إياب دور الثمانية من البطولة.

وتأهل وفاق سطيف بعد تفوقه بمجموع المباراتين 1 - صفر، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل عبد المؤمن جابو هدف المباراة الوحيد لوفاق سطيف في الدقيقة 21.

وسيلعب الفريق الجزائري مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي بالدور ذاته.

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