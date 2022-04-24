الريان يهزم الاستقلال الطاجيكي بهدف قاتل

اقتنص الريان القطري فوزا مثيرا من استقلال دوشنبه الطاجيكي 1 - صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعلى استاد الملك فهد الدولي، خطف المهاجم الفرنسي يوهان بولي هدف الفوز القاتل للريان في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ويتصدر الهلال السعودي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل عشر نقاط من خمس مباريات للريان، وأربع نقاط للشارقة الإماراتي من أربع مباريات وظل الاستقلال بدون رصيد في المركز الأخير. تجدر الإشارة إلى أن الهلال ضمن التأهل إلى دور الـ16.