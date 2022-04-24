ناساف يعبر السد ويقصيه من دوري الأبطال

أنعش نادي ناساف الأوزبكي آمال التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الثمين على السد القطري 3 - 1 يوم السبت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة.
وسجل أكمل موزجوفوي الهدفين الأول والثالث لناساف في الدقيقتين 63 و77 وتكفل حسين نورتشاييف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74 ، في حين أحرز رودريغو تاباتا هدف السد الوحيد في الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويتصدر الفيصلي السعودي ترتيب المجموعة برصيد ثمان نقاط من أربع مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف الذي لعب خمس مباريات، مقابل أربع نقاط لكل من السد والوحدات الأردني.
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