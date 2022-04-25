رئيس المريخ يتهم نائبه بـ"الكذب" ويطالبه بالاعتذار

اتهم حازم مصطفى رئيس المريخ السوداني نائبه محمد سيد أحمد بالكذب وطالبه بالاعتذار على إثر انتشار مقطع مصور تحدث فيه عن وجود اتفاق بين ناديه مع الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد مواطنه الهلال في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى في بيان رسمي: طالعتم بكل أسف الفيديو الذي تم تسجيله في اجتماع لمعالجة سوء التفاهم بيني والسيد نائب رئيس المجلس، والأسف على السقطة الأخلاقية وأن يصل المستوى بالاختلاف في وجهات النظر الإدارية أياً كان المخطئ داخل المجلس إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذي يضر بسمعة النادي أولاً والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأت مع نادٍ كبير كالأهلي المصري في تبادل الخبرات الفنية والإدارية وشراكات ذكية تتجاوز حدود العقول التي لا تفكر إلا في البيع والشراء للذمم، والضرر الذي سيعيب المريخ في علاقته مع أندية تربطنا بها علاقة وطن قبل المنافسات الشريفة.

مادة اعلانية

وزاد: لو كان الحديث اتهاماً لشخصنا لسفهناه ولكن أن يكون للمريخ في تاريخه وسمعته والذي من المتوقع أن يترتب على هذا الحديث الخطير عواقب وخيمة لا ينبغي أن يمر هذا الادعاء الكاذب دون محاسبة حفاظاً على حقوق ومكتسبات النادي واحتراماً لعلاقاته مع الأندية المنافسة وأخلاقيات اللعبة والقوانين المنظمة لها، ومن باب الحفاظ على حقوق المريخ وسمعته وعلاقته الطيبة وتاريخ مشاركاته في هذه المنافسة على مر تاريخها الطويل، فأنا أعتذر لجماهير المريخ وأقطابه وكباره على ما حدث.

وختم مصطفى بيانه بمطالبة نائبه بالاعتذار لجماهير المريخ والاعتراف بما وصفه بالكذب والتقدم بالاستقالة والخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح.

