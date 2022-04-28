الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط

واصل الأهلي نزيف النقاط ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع ضيفه طلائع الجيش، يوم الأربعاء، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة، التي شهدت فوز سيراميكا كليوباترا 1 - صفر على مضيفه بيراميدز.

وبقي الأهلي، الذي خسر أمام المصري في المرحلة الماضية للبطولة، في المركز الثاني برصيد 32 نقطة في المركز الثاني من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 15 مباراة.

مادة اعلانية

في المقابل، ارتفع رصيد طلائع الجيش، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعجز الأهلي عن ترجمة سيطرته على اللقاء إلى أهداف ،بعدما تبارى لاعبوه في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، فيما أهدر الطلائع فرصة محققة قبل دقائق على النهاية لخطف النقاط الثلاث، بعدما تصدى القائم الأيمن لفرصة محققة له.

من جانبه، عمق سيراميكا كليوباترا من جراح مضيفه بيراميدز، بعدما تغلب عليه 1 - صفر.

وارتدى محمد إبراهيم ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 28.

وارتفع رصيد سيراميكا، الذي حقق فوزه الأول منذ أكثر من 5 أشهر في المسابقة، إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد بيراميدز، الذي ودع بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية) يوم الأحد الماضي، عند 29 نقطة في المركز الثالث، علما بأن هذه هي الخسارة الثالثة التي يتلقاها الفريق خلال مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.