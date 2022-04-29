الزمالك يهزم المصري ويبتعد في الصدارة

واصل الزمالك انتصاراته بعدما عدل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري البورسعيدي يوم الخميس في ختام مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وتقدم المصري بهدف في الدقيقة 33 عن طريق ياسر حمد الذي استقبل ركلة حرة أرسلها إلياس الجلاصي من الناحية اليمنى ليسددها حمد برأسية قوية على يسار محمد أبو جبل حارس الزمالك.



ونجح أحمد سيد زيزو في إدراك التعادل للزمالك مع الدقيقة 61 من ركلة حرة سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى أحمد مسعود حارس المصري، ليرفع رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف ليواصل تصدره قائمة هدافي الدوري.



وتمكن البديل سيف الدين الجزيري من مضاعفة النتيجة للزمالك باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76 مستقبلا عرضية أحمد فتوح برأسية داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مسعود.

وواصل الزمالك ابتعاده بصدارة الدوري عن منافسه التقليدي الأهلي بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 13 مباراة، بينما توقف رصيد المصري عن 19 نقطة من 14 مباراة في المركز التاسع.

