جزائية متأخرة تنقذ الأهلي من فخ سيراميكا

تعادل فريق الأهلي مع سيراميكا 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الاتحاد الاسكندري على غزل المحلة 3 - صفر وطلائع الجيش على الإسماعيلي 1 - صفر.

وتقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87 وتعادل الأهلي عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، كما رفع سيراميكا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وفي المباراة الثانية، فاز الاتحاد الاسكندري على غزل المحلة 3 - صفر. وسجل أهداف الاتحاد السكندري جوب مابولولو وبنيامين بوايتنغ وفوزي الحناوي في الدقائق 40 و73 و79. وشهدت المباراة طرد معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة في الدقيقة 71.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد المحلة عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز طلائع الجيش على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله أحمد سمير في الدقيقة 59. ورفع الطلائع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.