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"زيزو" يبعد الزمالك في الصدارة بهدف قاتل

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"زيزو" يبعد الزمالك في الصدارة بهدف قاتل

القاهرة - د ب أ

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فاز الزمالك على مضيفه إيسترن كومباني 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بيراميدز على الجونة 2 - 1 والمقاولون العرب على المصري 2 - صفر.

وتقدم الزمالك بهدف سجله عمر السعيد في الدقيقة 40 وتعادل إيسترن كومباني بهدف سجله محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65، قبل أن يسجل الزمالك هدف الفوز عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إيسترن كومباني عند عشر نقاط نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز بيراميدز على الجونة 2 - 1. وسجل هدفي بيراميدز رمضان صبحي وأسامة جلال في الدقيقتين 18 و70، فيما سجل هدف الجونة خالد قمر في الدقيقة 27.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث ،وتوقف رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز المقاولون العرب على المصري بهدفين نظيفين سجلهما عبد الله ياسين في الدقيقة 18 وفاروق كابور في الدقيقة 71 من ركلة جزاء. ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

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