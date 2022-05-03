الاتحاد المغربي ينفي إقالة خليلوزيتش

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع أخبار إقالة وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي قبل أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وتأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم بعدما تعادل مع الكونغو الديمقراطية على أرضها قبل فوزه إيابا 4-1.

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وجاء في بيان الاتحاد المغربي: ردا على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يومه الاثنين اتخاذ قرار إقالة الناخب الوطني السيد وحيد خليلوزيتش من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسعيا منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس.

وأضاف البيان: لم يتم عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني، هذا الأخير الذي مازال في عطلة خاصة خارج المغرب وسيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقا.