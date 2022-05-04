جماهير الجزائر تحتج أمام مقر "فيفا"

تجمع عشرات الجزائريين، يوم الأربعاء، أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيورخ السويسرية، احتجاجا على الأخطاء التحكيمية للحكم الغامبي باكاري غاساما، في مباراة المنتخب أمام الكاميرون والتي تأهل على إثرها الأخير إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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وتداول الناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع الفيديو، التي شهدت تواجد الكثير من الجماهير الجزائرية احتجاجا على ما حدث في مباراة "محاربي الصحراء" في الدور الفاصل المؤهل إلى المونديال.

ونفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ما يتردد بشأن رفض الاتحاد الدولي (الفيفا) تظلمه حول مباراة إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام الكاميرون.

وتقدمت الجزائر باحتجاج بداعي التعرض لظلم تحكيمي أمام الكاميرون، وذكرت تقارير محلية أنها كانت ترغب في إعادة المباراة بعدما أخفقت في بلوغ النهائيات، لكن الفيفا قرر تغريم الجزائر ثلاثة آلاف فرنك بسبب إلقاء الجماهير أجساما وإشعال الألعاب النارية خلال المباراة التي أقيمت في البليدة في مارس الماضي.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر حسابه على "تويتر": العقوبة المالية صحيحة وعلمنا بها منذ أكثر من أسبوع، لكن الفيفا لم يفصل بعد في الشكوى التي تقدمنا بها بشأن هذه المباراة. المخالفة الانضباطية تخص أحداثا وقعت أثناء مباراة الجزائر والكاميرون. نحن نعترف بهذه الأخطاء ونتمنى ألا تتكرر ولا نرى مثل هذه التصرفات في ملاعبنا. لكن طلبنا الأساسي لم يفصل فيه بعد والملف لا يزال لدى لجنة التحكيم.

واشتكى الاتحاد الجزائري من تجاوزات تحكيمية في حق المنتخب الأول من الحكم الغامبي باكاري غاساما في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد مصطفى تشاكر بالبليدة.