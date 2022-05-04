ركلات الترجيح تمنح العين الإماراتي لقب كأس الرابطة

توج العين بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم بعد فوزه على شباب الأهلي دبي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في استاد محمد بن زايد، يوم الأربعاء.
وأهدر عبد العزيز هيكل الركلة الحاسمة لشباب الأهلي ليمنح العين، متصدر دوري المحترفين والساعي للثنائية المحلية، الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وفقد شباب الأهلي اللقب الذي حصده خمس مرات من قبل آخرها الموسم الماضي.
ووضع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا شباب الأهلي في المقدمة بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
لكن بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك كودجو لابا التعادل لمتصدر الدوري بضربة رأس قوية، وبنفس الطريقة أضاف كايو كانيدو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 75.
وأعاد كارتابيا شباب الأهلي للمباراة بتسديدة رائعة من ركلة حرة استقرت في مرمى ماجد ناصر قبل النهاية بتسع دقائق ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.
-
العين يهزم الوصل ويبتعد في صدارة الدوري الإماراتيعزز العين صدارته للدوري الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الوصل 3-2 يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.وتقدم العين عن طريق لابا ... رياضة عربية
-
الانضباط توقف إسماعيل مطر وتعاقب الوحدة والعينأوقفت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إسماعيل مطر، قائد نادي الوحدة، مباراتين، كما عاقبت ناديي الوحدة والعين بلعب 4 مباريات ... رياضة عربية
-
العين يقطع خطوة كبيرة نحو اللقب بفوزه على الوحدة في قمة الإماراتأحرز كودجو لابا هدفا قرب النهاية ليحسم العين قمة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه الوحدة ويوسع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط ... رياضة