العين يعزز صدارته بنقاط الظفرة.. ويصبح على بعد خطوة من الدوري

قطع العين خطوة كبيرة نحو استعادة لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه الظفرة بهدف كايو كانيدو يوم السبت.

ورفع العين، الساعي للفوز باللقب لأول مرة منذ 2018، رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة متقدما بفارق عشر نقاط عن الوحدة والجزيرة والشارقة أقرب منافسيه قبل أربع جولات على النهاية.

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ويحتاج العين للفوز في مباراته المقبلة على الجزيرة حامل اللقب يوم الأربعاء المقبل ليتوج بالبطولة قبل ثلاث جولات على النهاية بصرف النظر عن نتائج منافسيه.

وتجمد رصيد الظفرة، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد خلف الحوسني لحصوله على الإنذار الثاني، عند 18 نقطة في المركز 12. وسجل كايو هدف الفوز في الدقيقة 30 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها الأرجنتيني كريستيان غوانكا.

وتصدى خالد عيسى حارس العين لتسديدة قوية بقدمه من مدى قريب عبر البرازيلي غيليرمي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ على الثلاث نقاط لبطل كأس رابطة المحترفين.