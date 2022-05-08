الأهلي يعبر وفاق سطيف برباعية ويقترب من النهائي

وضع الأهلي المصري بطل اخر نسختين لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم قدما في المباراة النهائية بفوزه 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في القاهرة يوم السبت.

وسجل الجنوب افريقي بيرسي تاو ثنائية بواقع هدف في كل شوط وبينهما أحرز طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هدفين في مرمى سطيف الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد أمير قروي.

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ويحتاج الأهلي، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب عشر مرات، للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة في الجزائر يوم السبت المقبل لبلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.